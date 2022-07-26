Ferhat'ı çok kıskanıyordum

14 yıldır Ferhat Göçer ile arkadaş olan Ömür Gedik, bir dönem çok kıskanç olduğunu itiraf ederek ''Ama o duygum azaldı artık, yerini sevgi ve saygıya bıraktı'' dedi.

Müzisyen Ferhat Göçer ve Ömür Gedik, Antalya'da sevenleriyle buluştu. İkili, önceki akşam Sherwood Resorts & Hotels'in 30'uncu yıl kutlamalarında ayrı ayrı konser verdi. İlk olarak Gedik sahne aldı. Şarkıcı, İngilizce, İtalyanca ve Türkçe söylediği şarkılarla ayakta alkışlandı. Ardından sahneye çıkan Ferhat Göçer, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Sahne sonrası habercilerle sohbet eden Göçer, evlerindeki kediler nedeniyle kendisini ikinci sınıf vatandaş gibi hissettiğini söyledi.

SONUNDA EŞEK SAHİBİ OLDUK



Göçer, "Onlarla birlikte olmayı çok seviyorum. Hayvanseverlik çok farklı bir şey" dedi. Kıskanç biri olmadığını belirten Gedik, "İlk başlarda kıskançlık daha fazlaydı. Şimdi çok azaldı. Her ikimizin de kıskançlığını ifade etme şekli farklı. Sevgi ve saygıya dayanana bir beraberliğimiz var" dedi. Ferhat Göçer'in sık sık evdeki hayvanlardan bahsetmesi üzerine Ömür Gedik, "Daha fazla hayvan alacağım eve" dedi. Göçer, Gedik'in kurduğu barınağa aldığı 2 eşek ile ilgili "Daha ne alacağız hayatım. İki tane eşeğimiz bile var" diyerek kahkaha attı.