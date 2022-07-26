VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çöp evde inanılmaz detaylar!
Erdoğan Türkiye'yi daima yüceltiyor
Vanayı kısıyor
"Kiralık Vekil Kendi Kuyusunu Kendi Kazdı"
Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısına tur için çıkacak
Motorlu araçlarda ÖTV uygulamaları değişti
AB, Rusya'nın doğal gaz kesintisini siyasi buluyor
Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı
Biden'dan Trump'ın Kongre baskınındaki tavrına 'cesaretsiz' eleştirisi
New York'ta siyahi Lopez, tecavüz suçlamasından 33 yıl sonra kurtulabildi
Kolombiya-Ekvador sınırında 5,7 büyüklüğünde deprem
Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
Avrupa'nın en büyüğü olacak
HÜRKUŞ'un yeni adresi belli oldu
PKK itirafçısı Demirtaş'ın yalanını çürüttü!
Akaryakıtta beklenen indirim
Korku evinden devlet korumasına
Taziyeyi Biden'a sorarım!
Festival coşkusu
Romantik yemek
40 bin kişilik koro
Modaya el atıyor
Ferhat'ı çok kıskanıyordum
26 Temmuz 2022 Salı 10:00:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 10:00:00

Ferhat'ı çok kıskanıyordum

ABONE OL

14 yıldır Ferhat Göçer ile arkadaş olan Ömür Gedik, bir dönem çok kıskanç olduğunu itiraf ederek ''Ama o duygum azaldı artık, yerini sevgi ve saygıya bıraktı'' dedi.

14 yıldır Ferhat Göçer ile arkadaş olan Ömür Gedik, bir dönem çok kıskanç olduğunu itiraf ederek ''Ama o duygum azaldı artık, yerini sevgi ve saygıya bıraktı'' dedi.

Müzisyen Ferhat Göçer ve Ömür Gedik, Antalya'da sevenleriyle buluştu. İkili, önceki akşam Sherwood Resorts & Hotels'in 30'uncu yıl kutlamalarında ayrı ayrı konser verdi. İlk olarak Gedik sahne aldı. Şarkıcı, İngilizce, İtalyanca ve Türkçe söylediği şarkılarla ayakta alkışlandı. Ardından sahneye çıkan Ferhat Göçer, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Sahne sonrası habercilerle sohbet eden Göçer, evlerindeki kediler nedeniyle kendisini ikinci sınıf vatandaş gibi hissettiğini söyledi.

SONUNDA EŞEK SAHİBİ OLDUK

Göçer, "Onlarla birlikte olmayı çok seviyorum. Hayvanseverlik çok farklı bir şey" dedi. Kıskanç biri olmadığını belirten Gedik, "İlk başlarda kıskançlık daha fazlaydı. Şimdi çok azaldı. Her ikimizin de kıskançlığını ifade etme şekli farklı. Sevgi ve saygıya dayanana bir beraberliğimiz var" dedi. Ferhat Göçer'in sık sık evdeki hayvanlardan bahsetmesi üzerine Ömür Gedik, "Daha fazla hayvan alacağım eve" dedi. Göçer, Gedik'in kurduğu barınağa aldığı 2 eşek ile ilgili "Daha ne alacağız hayatım. İki tane eşeğimiz bile var" diyerek kahkaha attı.

Etiketler : Ferhat Göçer Ömür Gedik Antalya
Tarkan'dan yaz sürprizi

Tarkan'dan yaz sürprizi
Yeni moda dijital ama asıl rekabet ekranda

Yeni moda dijital ama asıl rekabet ekranda
Of Aman Nalan döndü

Of Aman Nalan döndü
Yalın aşk

Yalın aşk
Gizli Saklı bitti

Gizli Saklı bitti
Çöpçatan Serdar

Çöpçatan Serdar
Menekşe sarısı

Menekşe sarısı
Eminem türkü çıkardı

Eminem türkü çıkardı
Röportaj yok poz var

Röportaj yok poz var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX