Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa'nın kendisini ve ailesini tehdit ettiğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tayfur, Kalfa'yı kendisine şantaj yapmakla suçladı. Tayfur, "Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, şantajlarına karşı sessiz kalmayacağım. Senin nasıl biri olduğunu öğrenip ayrılmak istediğimde beni eve kilitlediğin günler için, beni yumruklayıp 'İstediğim mekanda sahneye çıkacaksın' dediğin günler için, ben gemileri yaktım artık. Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah öyle büyük ki kimseden korkmuyorum. Başıma gelecek her şeyden sen sorumlusun" dedikten daha sonra Tayfur, "Seni adalete teslim ediyorum. Uzaklaştırma kararın olmasına rağmen durmuyorsun ama seni elbet savcılık yakalayacak ve hak ettiğin cezayı alacaksın" dedi. Tuğçe Tayfur, uzaklaştırma kararına uymadığı gerekçesiyle Burak Kalfa hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

