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23 Ocak 2023 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 10:00:00

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Babama kırgınlıklarım var

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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 'Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece' programına konuk oldu.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 360 TV'de yayınlanan 'Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece' programına konuk oldu. Tayfur, 15 yaşında anne ve babasının boşanmasının kendisinde travmalar yarattığını ve bir süre görüşemediği babası Ferdi Tayfur'a kırgın olduğunu söyledi. Tayfur, ''Babam gittiği için annemle evde yalnız kaldık. Annem, hem anne hem babaydı benim için. Babam varken de annem öyleydi o yüzden sadece fiziki bir yokluk oldu. Ayrıldıktan sonra 1-1,5 yıl kontak kesildi. Babama birçok kırgınlığım var. Artık babamla barıştım'' dedi.

Etiketler : ferdi tayfur tuğçe tayfur gökay kalaycıoğlu 360 tv
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