Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Babama kırgınlıklarım var

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 360 TV'de yayınlanan 'Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece' programına konuk oldu. Tayfur, 15 yaşında anne ve babasının boşanmasının kendisinde travmalar yarattığını ve bir süre görüşemediği babası Ferdi Tayfur'a kırgın olduğunu söyledi. Tayfur, ''Babam gittiği için annemle evde yalnız kaldık. Annem, hem anne hem babaydı benim için. Babam varken de annem öyleydi o yüzden sadece fiziki bir yokluk oldu. Ayrıldıktan sonra 1-1,5 yıl kontak kesildi. Babama birçok kırgınlığım var. Artık babamla barıştım'' dedi.

