Ferdi şarkısını yorumladı

Şarkıcı Pınar Eliçe daha önce Ferdi Tayfur'un seslendirdiği 'Sevebilseydin'i yorumladı. Sözü Ahmet Selçuk İlkan'a ait olan şarkının aranjesini Fırat Özbaylar üstlendi. Şarkının kibinde Eliçe, dünyanın dört bir tarafından getirtilen çiçeklerle yapılan Tolga Çam imzalı 350 bin lira değerindeki özel kıyafetiyle kamera karşına geçti. Şarkısı hakkında Eliçe, "Çiçek açtım. Bu benim hep hayalim olan bir konsepti. Yeni bir yorum, tarz ve soundla kulakların pası gitsin diye yaptığımız çalışma oldu. Dinleyince, okuyunca gerçekten şarkıyla bütünleştim" dedi.