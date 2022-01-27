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Fenomene 1 ay konuşmama kararı aldırdı
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27 Ocak 2022 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 14:00:00

Fenomene 1 ay konuşmama kararı aldırdı

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, 'Eşim beni üç kadınla aldattı, bunlardan bir tanesi de Yasmin Erbil' şeklinde konuşarak kendisine iftira attığı, iddiasıyla sosyal medya fenomeni Cansu Nur Çufalı hakkında 1 ay konuşmama kararı aldırdı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, 'Eşim beni üç kadınla aldattı, bunlardan bir tanesi de Yasmin Erbil' şeklinde konuşarak kendisine iftira attığı, iddiasıyla sosyal medya fenomeni Cansu Nur Çufalı hakkında 1 ay konuşmama kararı aldırdı. Ayrıca mahkeme, Çufalı'nın karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını açıkladı. Neslihan Keskin

Etiketler : Fenomen Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil Cansu Nur Çufalı
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