Fedon herkesi yakacak

Yıllardır yaşamını Bodrum'da sürdüren 81 yaşındaki şarkıcı Fedon, güneş kremi çıkardı. Highlight Hotel Miya Beach'te reklam filmi çeken Fedon, habercilerle bir araya geldi. 35 yıldır Bodrum'da olduğunu belirten Fedon, "Bu yaza bomba gibi giriyorum. Bronzlaşmak isteyenler, güneşten korunmak isteyenler, daha parlak olmak isteyenler için çeşit çeşit ürün hazırladık. Sloganım da çok güzel 'Yakarım Bilirsin'" dedi.