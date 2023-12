Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Cem Adrian'la verecekleri konseri duyurdu. Say, Adrian ile 24-25 Aralık İstanbul VW Arena'da aynı sahneyi paylaşacak. Öte yandan Say, şarkıcı Cem Adrian'ı ilk kez 2004 yılında Demet Sağıroğlu'nun demo kaydında keşfettiğini anlattı. Adrian'dan "ilginç ve uhrevi bir karakter" diyerek bahseden Say, "O gün Cem'i hemen buldurttum, eve geldi, o zaman 23 yaşındaydı, Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu. Diğer tüm demolarını günlerce dinledik, en pes seslerden en tiz koloraturlara bir farinelli-misali çıkabilen, tüm müzik enstrümanlarının seslerini yapabilen, normalin üstünde bir ses gırtlağıyla insanüstü, doğaüstü bir durumu vardı'' dedi.