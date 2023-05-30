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30 Mayıs 2023 Salı 11:56:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 11:56:00

Favori yemeği kuru fasulye

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Hande Erçel, mutfağı sevdiğini ve güzel kuru fasulye yaptığını söyledi.

Oyuncu Hande Erçel, mutfağı sevdiğini ve güzel kuru fasulye yaptığını söyledi. Pandemi döneminde mutfağa girdiğini söyleyen oyuncu, "Güzel kuru fasulye yaparım. Pandemide karnıyarık bile yaptım" dedi. Seyahat etmeyi çok sevdiğini belirten Erçel kendisini yaz insanı olarak tanımladı. Oyuncu, "Yay burcuyum, seyahat etmek benim için çok önemli. Değişim benim hayatımda en çok yer kaplayan şey. En çok sevdiğim yer New York diyebilirim. Kış doğumluyum ama üşümeyi hiç sevmiyorum. Ben yaz mevsimi insanıyım" dedi. Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile 5 aydır mutlu bir ilişkisi var.

Etiketler : oyuncu hande erçel kuru fasulye
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