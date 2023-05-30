Favori yemeği kuru fasulye

Oyuncu Hande Erçel, mutfağı sevdiğini ve güzel kuru fasulye yaptığını söyledi. Pandemi döneminde mutfağa girdiğini söyleyen oyuncu, "Güzel kuru fasulye yaparım. Pandemide karnıyarık bile yaptım" dedi. Seyahat etmeyi çok sevdiğini belirten Erçel kendisini yaz insanı olarak tanımladı. Oyuncu, "Yay burcuyum, seyahat etmek benim için çok önemli. Değişim benim hayatımda en çok yer kaplayan şey. En çok sevdiğim yer New York diyebilirim. Kış doğumluyum ama üşümeyi hiç sevmiyorum. Ben yaz mevsimi insanıyım" dedi. Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile 5 aydır mutlu bir ilişkisi var.