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24 Mayıs 2024 Cuma 13:22:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2024 Cuma 13:22:00

Fatih Yıldırım ve Beşir Talha Şen buluşması! “Söyle” yayında!

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Fatih Yıldırım bu defa farklı bir tarzla sevenleriyle buluşuyor. Etkileyici duygusal “Söyle” adlı şarkıyı güçlü sesiyle Beşir Talha Şen seslendirdi. Şarkının mix-mastering çalışması ise Fatih Yıldırım'a ait.

Başarılı radyo programcısı, oyuncu ve aranjör Fatih Yıldırım bu defa farklı bir tarzla dinleyicisiyle buluşuyor. Söz ve müziği Emre Şahinoğlu'na ait olan etkileyici duygusal şarkıyı güçlü sesiyle Beşir Talha Şen seslendirdi.

Şarkının mix-mastering çalışması da Fatih Yıldırım'a ait. Yepyeni şarkı "Söyle" tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

Etiketler : fatih yıldırım beşir talha şen söyle
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