Fatih Yıldırım ve Beşir Talha Şen buluşması! “Söyle” yayında!

Başarılı radyo programcısı, oyuncu ve aranjör Fatih Yıldırım bu defa farklı bir tarzla dinleyicisiyle buluşuyor. Söz ve müziği Emre Şahinoğlu'na ait olan etkileyici duygusal şarkıyı güçlü sesiyle Beşir Talha Şen seslendirdi.



Şarkının mix-mastering çalışması da Fatih Yıldırım'a ait. Yepyeni şarkı "Söyle" tüm dijital platformlardaki yerini aldı.