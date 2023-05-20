Fas'ta film çekti

8 sezon yayınlanan 'Beni Affet' dizisinin başrol oyuncusu Murat Danacı yurtdışına açıldı. Danacı Fas'ın Hollywood'u Marakeş'te sinema filmi çekti. Çekimler biter bitmez Türkiye'ye dönen Danacı, ''Geçen yıl anlaştığımız bir sinema filmiydi. Sanırım 2024'te vizyona girecek. Uluslararası önemli bir prodüksiyonda bir Türk oyuncu olarak yer almak ekstra gurur verici benim adıma. Temmuz ayında da bir reklam filmi için Lübnan'a gideceğim" dedi.

