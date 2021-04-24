Fanlarından çiçek sürprizi

'Hercai' dizisinde oynayan Ebru Şahin, dünyanın her yerinden çiçek yağmuruna tutuldu. Üç sezondur yapımda yer alan Şahin, önceki gün dizideki son set gününe çıktı. Canlandırdığı Reyyan karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Şahin'i hayranları unutmadı. Oyuncunun karavanı çiçek bahçesine döndü. Şahin, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova, Kazakistan ve İsrail dahil dünyanın dört bir yanından gelen çiçekler için sevenlerine teşekkür etti.

