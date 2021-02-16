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16 Şubat 2021 Salı 09:52:00 - Güncelleme:16 Şubat 2021 Salı 10:08:00

Fanlar Ebru'yu çıldırttı

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Ebru Şahin, kendisini sürekli rol arkadaşı Akın Akınözü ile yakınlaştıran hayranlarına sinirlendi. İlk önce sevenlerini engelledi, ardından da hesabını kapattı.

Ebru Şahin, kendisini sürekli rol arkadaşı Akın Akınözü ile yakınlaştıran hayranlarına sinirlendi. İlk önce sevenlerini engelledi, ardından da hesabını kapattı.

'Hercai' dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin, özel hayatını etkileyen fanları yüzünden Instagram hesabını kapatmak zorunda kaldı. Yaz ayından beri Cedi Osman ile arkadaşlık yaşayan oyuncunun sevenleri bu birlikteliği kabul etmedi. Hayranları tarafından sürekli rol arkadaşı Akın Akınözü ile yakıştırılan Şahin ve Cedi Osman, bu durumdan rahatsız oldu. İlk olarak Cedi Osman, bu tarz paylaşımlarda bulunan Ebru Şahin'in hayranlarını engelledi. 14 Şubat'ta sürekli Akın Akınözü ile fotoğraflarının paylaşılmasına sinirlenen güzel oyuncu da önceki gün fanlarını engelleme kararı aldı. Bu davranışı sonrasında tepki alan Şahin, 3 milyon takipçisi olan adresini askıya aldı. Ebru Şahin'in NBA'de oynayan erkek arkadaşı Cedi Osman da olay sonrası hesabındaki etiketleme özelliğini kapattı.

Etiketler : ebru şahin cedi osman akın akınözü
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