Bir süredir ekranlarda gözükmeyen Ceren Hindistan, yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Maldivler'de tatilde olan Hindistan, Instagram'da kendisi hakkında merek edilen sorulara yanıt verdi. Oyuncu, bir takipçisinin 'Bilerek mi zengin erkek arkadaş seçiyorsunuz?' sorusuna verdiği 'Fakiri ne yapayım' cevabıyla dikkat çekti.

