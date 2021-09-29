VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'deki Fransız şirketlerden dev hamle!
Pedagojik formasyon geri dönüyor: İşte başvuru şartları
İstanbul'da öğretmenlerin aşılanma oranı yüzde 92'nin üzerine çıktı
5 ve 20 TL'lik banknotlarda değişiklik
Eylül ayı ekonomik güven endeksi açıklandı
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
"Türkiye" pişmanlıklarını itiraf ettiler
Başörtülü kadına oy kullandırmadılar
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sağanak ve fırtına var
Para için Atina'yı kışkırttı
AB'den Çin'e çağrı
Türkiye Rus 'Checkmate' uçaklarına yöneldi
FETÖ, Ülkücüler üzerinden Erdoğan'ı hedef gösterdi
AB'den çip krizi için kritik adım
Ölüye de saygıları yok!
"5 tane F-35 hakkımız var"
Fahriye'nin kurtları
İyi bir tepki oyuncusuyum
Bektaşi üzümü karaciğeri gençleştiriyor
Doğal ağrı kesici: ormangülü
Hoşgeldin Sonbahar depresyonu
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 29 Eylül
Sadece baş ağrısı değil, migren!
Dünya Kalp Günü'nde kalbe iyi gelecek tavsiyeler
29 Eylül 2021 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 11:00:00

Fahriye'nin kurtları

ABONE OL

TRT'nin 'Alparslan Büyük Selçuklu' adlı dizisinde Barış Arduç ile başrolleri paylaşan Fahriye Evcen, setten karelerini yayınladı. Y

TRT'nin 'Alparslan Büyük Selçuklu' adlı dizisinde Barış Arduç ile başrolleri paylaşan Fahriye Evcen, setten karelerini yayınladı. Yapımda Akça Hatun'u canlandıracak olan Evcen, at binme ve kılıç eğitimi almıştı. Sete çıkarak kamera karşısına geçen Evcen, kurt köpekleriyle poz verdiği pozlarını paylaşarak altına, "Akça ve kurtları. Biraz iyi anlaşıyorlar" notunu düştü.

Etiketler : TRT Alparslan Büyük Selçuklu Barış Arduç Fahriye Evcen
Bir kahramanlık hikâyesi: Müfreze

Bir kahramanlık hikâyesi: Müfreze
Sultan düğünde

Sultan düğünde
İmparator özlemi dinmiyor

İmparator özlemi dinmiyor
Babası gibi rockçı

Babası gibi rockçı
Evinin bodrumunda ney üretip ders veriyor

Evinin bodrumunda ney üretip ders veriyor
Amerika çok pahalı

Amerika çok pahalı
Dövmeli Ajda

Dövmeli Ajda
Mevlana'yı canlandıracak

Mevlana'yı canlandıracak
Sarıçam ormanları gençleştiriliyor

Sarıçam ormanları gençleştiriliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER