Fahriye'nin kurtları

TRT'nin 'Alparslan Büyük Selçuklu' adlı dizisinde Barış Arduç ile başrolleri paylaşan Fahriye Evcen, setten karelerini yayınladı. Yapımda Akça Hatun'u canlandıracak olan Evcen, at binme ve kılıç eğitimi almıştı. Sete çıkarak kamera karşısına geçen Evcen, kurt köpekleriyle poz verdiği pozlarını paylaşarak altına, "Akça ve kurtları. Biraz iyi anlaşıyorlar" notunu düştü.