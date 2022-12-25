Fahriye'nin aşkları

'Kuruluş Osman' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Burak Özçivit 38 yaşına bastı. İkinci kez baba olmaya hazırlanan oyuncuya eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan sürpriz yaptı. Özçivit, doğum günü pastasının mumlarını eşi ve oğluyla birlikte üfledi. Burak Özçivit'in, oğulları Karan'la eğlenceli hallerini Evcen, sosyal medya hesabından "Aşklarım" yazarak yayınladı. Hamileliğinde 7 ayı geride bırakan Evcen, ikinci bebeğinin de erkek olduğunu açıklamıştı.