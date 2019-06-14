14 Haziran 2019 11:38 | Cuma
Fahriye Evcen'in son hali şoke etti! İşte Fahriye Evcen'in şaşırtan görüntüsü...
Kısa süre önce oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen'in her paylaşımı olay oluyor.
Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ve oğlu Karan dünyaya geldikten sonra ekranlardan uzaklaşan Fahriye Evcen, çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Fahriye Evcen'in paylaşımını gören hayranları şoke oldu. Uykusuz ve yorgun olduğunu belirten Fahriye Evcen'in son halini görenler 'Fahriye Evcen'e ne oldu?' sorusunu sordu.
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