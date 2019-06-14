Fahriye Evcen'in son hali şoke etti! İşte Fahriye Evcen'in şaşırtan görüntüsü...

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ve oğlu Karan dünyaya geldikten sonra ekranlardan uzaklaşan Fahriye Evcen, çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Fahriye Evcen'in paylaşımını gören hayranları şoke oldu. Uykusuz ve yorgun olduğunu belirten Fahriye Evcen'in son halini görenler 'Fahriye Evcen'e ne oldu?' sorusunu sordu.



