14 Eylül 2021 Salı 11:37:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 11:38:00
Fahriye Evcen ve Nur Fettahoğlu güzellik elçisi oldu: Biz buna değeriz
'Alp Arslan' dizisiyle yeniden ekranlara dönecek olan Fahriye Evcen ve 'İyi Adamın On Günü' filminde rol alacak olan Nur Fettahoğlu bir markanın güzellik elçileri oldu.
Marka için kamera karşısına geçen Fahriye Evcen ve Nur Fettahoğlu, kadınlara; kendilerine inanmaları, vazgeçmemeleri ve cesaretli durabilmeleri için 'Çünkü biz buna değeriz'' çağrısında bulundu.