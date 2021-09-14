Fahriye Evcen ve Nur Fettahoğlu güzellik elçisi oldu: Biz buna değeriz

Marka için kamera karşısına geçen Fahriye Evcen ve Nur Fettahoğlu, kadınlara; kendilerine inanmaları, vazgeçmemeleri ve cesaretli durabilmeleri için 'Çünkü biz buna değeriz'' çağrısında bulundu.