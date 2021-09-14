VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Darbe imalı yazışmaları' dava dosyasına girdi
Müsilaj parçalanmaya devam ediyor
İkinci el binek ve hafif ticaride tercih edilen otolar belli oldu
Kral Şakir'le yaza veda
Binicilik dersi alıyor
Kuruçeşme'de Dalkılıç rüzgarı
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye ceza
BM bahçesine 12 bin yıllık miras
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın yargılanmasına devam ediliyor
"Biz buna değeriz"
Buray, Ürgüp'ü yaktı
Alkışlarla protesto ettiler... Çiçekçiler ile İBB'nin arsa tartışması
Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ikisi terör örgütü üyesi 6 kişi yakalandı
Hapishaneden firar eden 6 Filistinliden 4'ü müebbet hapse mahkum
PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu
Ağustosta 141 bin 400 konut satıldı
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu kategoride
PKK'ya finans desteği sağlayan kişiler tutuklandı
Devlet Denetleme Kurulundan 'THK' raporu: 4 şirket 'borca batık'
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 50 bin doz Kovid-19 aşısını imha etti
Olası 'Avrupa Başkanı' seçiminde Merkel'i tercih ediyor
Roma dönemine ait 60 adet mezarlığı bulundu
Zayıflayan bağışıklığın sinyalleri
14 Eylül 2021 Salı günlük burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor?
14 Eylül 2021 Salı 11:37:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 11:38:00

Fahriye Evcen ve Nur Fettahoğlu güzellik elçisi oldu: Biz buna değeriz

ABONE OL

'Alp Arslan' dizisiyle yeniden ekranlara dönecek olan Fahriye Evcen ve 'İyi Adamın On Günü' filminde rol alacak olan Nur Fettahoğlu bir markanın güzellik elçileri oldu.

Marka için kamera karşısına geçen Fahriye Evcen ve Nur Fettahoğlu, kadınlara; kendilerine inanmaları, vazgeçmemeleri ve cesaretli durabilmeleri için 'Çünkü biz buna değeriz'' çağrısında bulundu.

Etiketler : fahriye evcen nuh fettahoğlu alp arslan dizi iyi adamın on günü film magazin
Sıla'nın 200 milyon sevinci

Sıla'nın 200 milyon sevinci
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi
'Bebek' hastalandı

'Bebek' hastalandı
Güçlü olmanın formülünü verdi

Güçlü olmanın formülünü verdi
11 yıl sonra bir aradalar

11 yıl sonra bir aradalar
Sevgiliyle ilk kare

Sevgiliyle ilk kare
"Eurovision'a yılların sanatçısı katılmasın"

"Eurovision'a yılların sanatçısı katılmasın"
Narin aile okulunda

Narin aile okulunda
İlk kez el ele

İlk kez el ele

EN ÇOK OKUNAN HABERLER