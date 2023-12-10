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10 Aralık 2023 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 09:30:00

Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor! "Ekran için heyecan duyduğum bir dönemdeyim"

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Oyuncu Fahriye Evcen, setlere dönmek istiyor. Alem Dergisi'ne konuşan Fahriye Evcen çalışmak istediğini belirtti.

İkinci çocuğu Kerem'i geçtiğimiz aylarda kucağına aldıktan sonra ekranlara ara veren oyuncu Fahriye Evcen, setlere dönmek istiyor.

Alem Dergisi'ne konuşan Evcen, artık çalışmak istediğini belirtti. Oyuncu, "Yeniden ekran için heyecan duyduğum bir dönemdeyim. Çocuklarla birlikte bir süredir beni çok besleyen huzurlu birkaç yıl geçirdim, şimdi yeniden hareketlenme ve işime dönme vakti" dedi.

Oyunculuk hakkında konuşan Evcen, "Oyunculuk sonsuz bir gözlem aracı. O hikayeleri aktarabilmek için öncelikle tam da o hikayeye tanıklık edebiliyor olman gerek iç görüşünle. Oyunculuk bence hiç bitmeyen bir yolculuk" dedi.

Etiketler : alem dergisi oyuncu fahriye evcen
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