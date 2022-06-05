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05 Haziran 2022 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:05 Haziran 2022 Pazar 10:30:00

Fahriye 36 oldu

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TRT'nin 'Alparslan: Büyük Selçuklu' adlı dizisinin sezon finalinde 'Akça Hatun' karakterine veda eden oyuncu Fahriye Evcen, 36 yaşına bastı.

TRT'nin 'Alparslan: Büyük Selçuklu' adlı dizisinin sezon finalinde 'Akça Hatun' karakterine veda eden oyuncu Fahriye Evcen, 36 yaşına bastı. Burak Özçivit, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı. Özçivit, oğlu Karan ve eşiyle birlikte oldukları karenin altına, "Doğum günün kutlu olsun aşkım. Nice senelere hep bu halde. Seni çok seviyoruz" notunu düştü. Evcen, eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayarak, "Ben sizi her şeyden çok. Hep bu halde nice senelere" yorumunu yaptı.

Etiketler : Fahriye 36 oldu Alparslan: Büyük Selçuklu Akça Hatun Fahriye Evcen 36 yaşına bastı
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