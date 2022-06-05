Fahriye 36 oldu

TRT'nin 'Alparslan: Büyük Selçuklu' adlı dizisinin sezon finalinde 'Akça Hatun' karakterine veda eden oyuncu Fahriye Evcen, 36 yaşına bastı. Burak Özçivit, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı. Özçivit, oğlu Karan ve eşiyle birlikte oldukları karenin altına, "Doğum günün kutlu olsun aşkım. Nice senelere hep bu halde. Seni çok seviyoruz" notunu düştü. Evcen, eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayarak, "Ben sizi her şeyden çok. Hep bu halde nice senelere" yorumunu yaptı.