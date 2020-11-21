Fadik Sevin Atasoy'a büyük övgü: Türkiye'nin Meryl Streep'i

Avustralya seyircisinin yoğun ilgi gösterdiği Fadik Sevin Atasoy, tiyatro eleştirmeni Chuck Moore tarafından da Türkiye'nin Meryl Streep'i olarak nitelendirildi. Ünlü eleştirmen, "Bir çok ülkede turne yapmış olan bu post modern masalı mutlaka izleyin" diye yazdı. Oyun, Türkçe versiyonuyla 25 Aralık tarihinde Zorlu PSM'de seyirci ile buluşacak.