Fadik Sevin Atasoy'a büyük övgü: Türkiye'nin Meryl Streep'i

Fadik Sevin Atasoy'a ünlü tiyatro eleştirmeni Chuck Moore'dan büyük övgü: Türkiye'nin Meryl Streep'i
Fadik Sevin Atasoy'un İngilizce yazıp oynadığı tek kişilik oyunu MUSE 90401 "Bir Esin Perisi", Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa'dan sonra şimdi de Avustralya'da seyirci ile buluşuyor.
Avustralya seyircisinin yoğun ilgi gösterdiği Fadik Sevin Atasoy, tiyatro eleştirmeni Chuck Moore tarafından da Türkiye'nin Meryl Streep'i olarak nitelendirildi. Ünlü eleştirmen, "Bir çok ülkede turne yapmış olan bu post modern masalı mutlaka izleyin" diye yazdı. Oyun, Türkçe versiyonuyla 25 Aralık tarihinde Zorlu PSM'de seyirci ile buluşacak.
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