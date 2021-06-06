Ezgi'den atak Kadın Hakları Merkezi'ne ziyaret

Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ezgi Mola, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabınden paylaşan Mola, "Kadına şiddet bir insan hakları ihlalidir" ifadelerini kullandı.

