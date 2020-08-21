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21 Ağustos 2020 Cuma 11:18:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2020 Cuma 11:18:00

Ezgi Mola'nın Youtube kanalına konuk olan Kerem Bursin, Hande Erçel'e övgüler yağdırdı: Hiç beklemiyordum

Kaynak: Akşam

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Sevilen dizi 'Sen Çal Kapımı'nın başrol oyuncularından Kerem Bursin, dizideki başrol partneri Hande Erçel hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ezgi Mola'nın Youtube kanalına konuk olan Bursin, Erçel için 'Ben onu hiç böyle beklemiyordum' dedi.

Şimdilerde 'Sen Çal Kapımı' dizisinde Hande Erçel ile başrolü paylaşan Kerem Bürsin, Ezgi Mola'nın YouTube kanalına konuk oldu. Bürsin, partneriyle ilgili "Hande'yi böyle beklemiyordum, tanıyınca şok oldum" şeklindeki itirafıyla gündem yarattı.

'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrol oynayan Kerem Bürsin, Ezgi Mola'nın YouTube kanalına konuk oldu. Mola ile arabada sohbet eden Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel hakkında da konuştu.

"HANDE'NİN BÖYLE OLACAĞINI HİÇ BEKLEMİYORDUM"

Ezgi Mola'nın "Hande müthiş bir insan" demesi üzerine konuşan Kerem Bürsin, "Müthiş bir insan. Set ortamında seni motive ediyor, ekibi motive ediyor ve hiç söylenmiyor. Benden çok daha fazla çalışıyor ve herkesle çok tatlı, çok iyi. O konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Hande sıfır egolu bir insan ve dürüst olacağım ben onu hiç böyle beklemiyordum. Hande'nin adını duyduğumda tamam bakalım neyle karşılaşacağız dedim ama ben şok oldum" dedi.

"OYUNCULUKTAN ÖNCE TUVALET YIKIYORDUM"

Oyunculuktan önce spor salonlarında kirli havlu ve tuvalet yıkadığından bahseden oyuncu, bir dönem spor hocalığı yaptığını ve gece kulübünde koruma olarak çalıştığını da söyledi. Araba kullanmaktan keyif aldığını belirten Bürsin, yurt dışında bir ara şoförlük yaptığını da belirtti.

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