23 Aralık 2020 Çarşamba 00:01:00 - Güncelleme:23 Aralık 2020 Çarşamba 12:38:00
Ezgi Eyüpoğlu ve Çağlar Ertuğrul'lu 'Teşkilat' Ankara'da sete çıktı
Ezgi Eyüpoğlu ve Çağlar Ertuğrul gibi isimlerin rol aldığı ‘Teşkilat' dizisinin çekimleri önceki gün Ankara'da start aldı.
TRT 1’de ekrana gelecek olan Teşkilat dizisinin seti için MİT’in Ankara’da bulunan binalarına benzetilen özel bir platoda kuruldu. Çekimlerde ayrıca 'Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi' dizisinde olduğu gibi Ankara’nın önemli bir çok simgesi de yer alacak.