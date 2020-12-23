Ezgi Eyüpoğlu ve Çağlar Ertuğrul'lu 'Teşkilat' Ankara'da sete çıktı

TRT 1’de ekrana gelecek olan Teşkilat dizisinin seti için MİT’in Ankara’da bulunan binalarına benzetilen özel bir platoda kuruldu. Çekimlerde ayrıca 'Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi' dizisinde olduğu gibi Ankara’nın önemli bir çok simgesi de yer alacak.