  • BIST
    1413.57
  • Dolar
    7,6460
  • Euro
    9,3266
  • Altın
    457,4920
İstanbul
7 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu: Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol...
Fransız gazetesinden dikkat çeken analiz
Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması
Avrupa'da koronaya bağlı can kaybı 500 bini aştı
Evde ders-oyun dengesi olmalı
Ezgi Eyüpoğlu ve Çağlar Ertuğrul'lu 'Teşkilat' Ankara'da sete çıktı
İsmail Filiz açıkladı: Babalık bambaşka
Tamer Karadağlı 'Savaşçı'ya 9 kilo eksik başlıyor
Tuğba Özerk'in ilham kaynağı acıları
Burcu Esmersoy çok gezmekten rahatsız
Gülşen yılbaşı akşamı ekranda
Yeni yılda aileler tanışıyor
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar: Güzel değiliz diye oynamayalım mı?
Su borusuyla kayak keyfi
Bugün burçları neler bekliyor? 23 Aralık 2020 Çarşamba günlük burç yorumları
Türkiye'den yeni Navtex: Oruç Reis'in görev süresi uzatıldı
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Çelik: Saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer net bir şekilde çöküştür
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Aksaz'da
Tarım Kredi'den büyük müjde! 3,5 milyon onsluk altın tespit edildi
Kılıçdaroğlu'ndan bir gaf daha!
Türk İHA'ları örnek gösterildi: Çin rekabete hazır mı?
Türkiye konusunda noktayı koydu: Doğru bulmuyorum
23 Aralık 2020 Çarşamba 00:01:00 - Güncelleme:23 Aralık 2020 Çarşamba 12:38:00

Ezgi Eyüpoğlu ve Çağlar Ertuğrul'lu 'Teşkilat' Ankara'da sete çıktı

ABONE OL

Ezgi Eyüpoğlu ve Çağlar Ertuğrul gibi isimlerin rol aldığı ‘Teşkilat' dizisinin çekimleri önceki gün Ankara'da start aldı.

TRT 1’de ekrana gelecek olan Teşkilat dizisinin seti için MİT’in Ankara’da bulunan binalarına benzetilen özel bir platoda kuruldu. Çekimlerde ayrıca 'Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi' dizisinde olduğu gibi Ankara’nın önemli bir çok simgesi de yer alacak. 

Etiketler : Ezgi Eyüpoğlu Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisi magazin
Oyunculuğa kısa bir mola

Oyunculuğa kısa bir mola
Cem Adrian'dan ikinci klip

Cem Adrian'dan ikinci klip
Işın Karaca ile boşanan Tuğrul Odabaş eski eşine rakip oluyor

Işın Karaca ile boşanan Tuğrul Odabaş eski eşine rakip oluyor
Tek arkadaşı Gonca

Tek arkadaşı Gonca
Belçim Bilgin'den yeni yıl alışverişi

Belçim Bilgin'den yeni yıl alışverişi
İlk kitabı "Fazla Yağ Göz Çıkarmaz"

İlk kitabı "Fazla Yağ Göz Çıkarmaz"
Hedefi Güney Amerika

Hedefi Güney Amerika
Buğra Gülsoy'un favorisi Özge Özpirinçci oldu

Buğra Gülsoy'un favorisi Özge Özpirinçci oldu
Kazancını müziğe yatırdı

Kazancını müziğe yatırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER