Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım boşandı mı? Ezgi Eyüboğlu kimdir?

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EZGİ EYÜBOĞLU VE KAAN YILDIRIM BOŞANDI MI?

Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım, ayrılıklarını ortak bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada şöyleydi: “Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım ortak aldıkları karar doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmıştır.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babasının mesleği bankacılık, annesinin mesleği ise öğretmenliktir. Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Bu üniversiteden sonra Bahçeşehir Üniversitesinde master yaptı. Üniversite okuduğu zamanlar okuldaki tiyatro kulübüne giriş yaptı. Bir yandan tiyatro ile ilgilenirken bir yandan ise ajansa kaydını yaptırdı. Boyu 1.65'tir.

Ezgi Eyüboğlu, 2007 tarihi ile birlikte artık modellik yapmaya başladı ve defilelere çıktı. Profesyonel olarak oyunculuk yaparak dizilerde oynadı. 2012 tarihinde ki Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun karakterini canlandırdı. 2012 yılında ki bu dizinin ardından Ulan İstanbul isimli dizide Ada karakteri ile sevenlerinin karşısında oldu.

Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu Yıldırım, birlikte rol aldıkları dizide tanıştı ve 2016 yılında evlendi.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Londra'da Brunel Üniversitesi Pazalama bölümünde eğitim aldı. Ardından oyunculuk eğitimleri almaya başlayan Kaan Yıldırım ilk kez Kayıp dizisinde kameralar karşısına geçti. Televizyonda Ulan İstanbul, Adı Mutluluk ve Kalbim Yangın Yeri dizilerinde rol aldı. Yok Artık ve Ümmü Sıbyan: Zifir filmlerinin yapımcısı olan oyuncu Yok Artık 2 filminin hem yapımında hem de oyuncu kadrosunda yer aldı.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Kaan Karabulut karakterine hayat veren Kaan Yıldırım, kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Eyüboğlu ile evlidir. Kaan Yıldırım 1.80 metre boyunda, 73 kilo ve Oğlak burcudur.

Kaan Yıldırım'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Halka (Kaan Karabulut) (TV Dizisi)

2018 – İnsanlık Suçu (Cemal) (TV Dizisi)

2017 – Klavye Delikanlıları (Kerem) (TV Dizisi)

2017 – Bölük (Sinema Filmi)

2016 – Kalbim Yangın Yeri (Volkan) (TV Dizisi)

2015 – Yok Artık 2 (Sinema Filmi)

2015 – Adı Mutluluk (Batu) (TV Dizisi)

2014 – Ümmü Sıbyan: Zifir (Sinema Filmi)

2014 – Ulan İstanbul (Ferdi) (TV Dizisi)

2013 – Kayıp (Kadir) (TV Dizisi)