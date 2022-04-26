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26 Nisan 2022 Salı 11:34:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 11:34:00

Ezel'de oynamak istemedim

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Bir döneme damga vuran 'Ezel' dizisinde rol alan Barış Falay, proje hakkında bir itirafta bulundu: "Teklif geldiğinde ben senaryoyu okumadım bile."

Bir döneme damga vuran 'Ezel' dizisinde rol alan Barış Falay, proje hakkında bir itirafta bulundu: "Teklif geldiğinde ben senaryoyu okumadım bile."

Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Tuncel Kurtiz'in başrollerini paylaştığı fenomen dizi 'Ezel'de canlandırdığı 'Kerpeten Ali' karakteriyle şöhreti yakalayan Barış Falay, çarpıcı bir itirafta bulundu. Oyuncu, Uğur Aslan'ın sunduğu 'Afara' programında ekranlara veda eden Ay Yapım imzalı projeyi nasıl kabul ettiğini söyledi. Falay, "Ezel teklif edildiğinde ben senaryoyu okumadım bile. Teşekkür ederim kalsın, ben almayacağım dedim. Şansa o yıl çekilmedi" dedi.

İKİ KEZ TEKLİF GELDİ

Sonrasında yeniden teklif aldığını ve eşi Esra Ronabar'ın projeyi kabul etmesinde etkili olduğunu söyleyen Falay, "İkinci yıl tekrar teklif edildi. Ayıp oluyor deniyor. Ben de sektörü bilmiyorum. Bir okuyayım ayıp olmasın bari dedim. Okurken Esra içerideydi, seslendim. Dedim eyvah... O kadar mı iyi dedi. Bu iş tutmazsa bir daha dizi senaryosu okumam dedim" diyerek diziye dahil olduğunu belirtti.

Etiketler : Ezel'de oynamak istemedim Barış Fala CANSU DERE
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