25 Mart 2022 Cuma 15:45:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 15:45:00
Eymen için ayakta
Geçtiğimiz haftalarda avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu bir mekanda uğradığı silahlı saldırıcı sonucu vefat eden zor günleri atlatmaya çalışıyor.
Geçtiğimiz haftalarda avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu bir mekanda uğradığı silahlı saldırıcı sonucu vefat eden zor günleri atlatmaya çalışıyor. Erken, oğlu Eymen ile objektiflere yansıdı. Anne-oğul birlikte vakit geçirdi. Bir hayli keyifsiz olan Erken, "Pek halim yok, Eymen için ayaktayım" dedi.