Eymen için ayakta

Geçtiğimiz haftalarda avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu bir mekanda uğradığı silahlı saldırıcı sonucu vefat eden zor günleri atlatmaya çalışıyor. Erken, oğlu Eymen ile objektiflere yansıdı. Anne-oğul birlikte vakit geçirdi. Bir hayli keyifsiz olan Erken, "Pek halim yok, Eymen için ayaktayım" dedi.