Eylülde kır düğünüyle evleneceğiz

'Yasak Elma'nın başrol oyuncularından Berk Oktay ve meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy, Nişantaşı'nda görüntülendi. Çeşme'de ya da İstanbul'da kır düğünü yapacaklarını söyleyen çift, eylül ayında evleneceklerini söyledi. Oktay, "Salon düğünü olmayacak. Eylül ayında kır düğünü düşünüyoruz. Ancak yer belli değil. Çeşme ya da İstanbul olacak. Sanırım büyük ihtimalle İstanbul olacak" dedi.