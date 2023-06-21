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21 Haziran 2023 Çarşamba 07:48:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 07:48:00

Eylül'de evlenecek

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Öykü Gürman, 'Bambaşka Sohbetler' programında düğün tarihini açıkladı.

Öykü Gürman, 'Bambaşka Sohbetler' programında düğün tarihini açıkladı. Nişanlısı Fatih İçmeli'yle evliliğinin deprem ve konserleri nedeniyle gerçekleşemediğini belirten Gürman, "Ülke olarak içinde bulunduğumuz acı olaylar nedeniyle, evlilik kararını verdiğimizde moral olarak iyi değildik, kurgulayamadık, planlayamadık. Eylül- ekim gibi evleneceğiz" dedi. Gürman, yıllar sonra ilk kez ikiz kardeşi Berk için konuştu ve "Berk'le yeniden müzik yapmayı istiyorum" dedi.

Etiketler : Öykü Gürman Bambaşka Sohbetler Fatih İçmeli
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