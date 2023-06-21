Eylül'de evlenecek

Öykü Gürman, 'Bambaşka Sohbetler' programında düğün tarihini açıkladı. Nişanlısı Fatih İçmeli'yle evliliğinin deprem ve konserleri nedeniyle gerçekleşemediğini belirten Gürman, "Ülke olarak içinde bulunduğumuz acı olaylar nedeniyle, evlilik kararını verdiğimizde moral olarak iyi değildik, kurgulayamadık, planlayamadık. Eylül- ekim gibi evleneceğiz" dedi. Gürman, yıllar sonra ilk kez ikiz kardeşi Berk için konuştu ve "Berk'le yeniden müzik yapmayı istiyorum" dedi.

