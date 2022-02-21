Eylül'de düğün var

'Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile 'Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay'ın düğün tarihleri belli oldu. Geçen 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yüzükleri takan çift, eylül ayında nikah masasına oturacak. Düğün hazırlıklarına başlayan çiftten Atiksoy, "İkimizinde yoğun bir set dönemi var. Düğün İstanbul ya da Alaçatı'da yapmayı düşünüyoruz. Henüz mekan belirlemedik" diye konuştu.