Eylülde Bodrum'un Sultan'ı

Her yaz kızı Yağmur Ünal'la birlikte Ege sahillerinde tekne turu yapan Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, bu yıl karaya çıktı. Sultan, kardeşi Nazan Şoray'la 1 aylığına Bodrum'da ev tuttu.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından olan Türkan Şoray, yıllar sonra tatil için rotasını Bodrum'a çevirdi. 1976 yılında Kadir İnanır ile başrollerini paylaştığı 'Bodrum Hâkimi' filmiyle akıllarda yer edinen Şoray, sonbaharı Bodrum'da karşıladı. Her sene yaz aylarında kızı Yağmur Ünal ile Ege sahillerinde tekne turuna çıkan Yeşilçam'ın Sultan'ı, bu yıl karaya çıktı. Sanatçı, pandemiyle birlikte alışkanlıklarını değiştirip kardeşi Nazan Şoray'la Bodrum'da ev kiraladı. Şoray, Gündoğan'da deniz manzaralı evi 1 aylığına tuttu. Villa için kesenin ağzını açan sanatçının 100 bin lirayı gözden çıkardığı öğrenildi. 77 yaşındaki Türkan Şoray, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da bir mekânda DJ kabinine geçmiş, 'Türkan' adlı şarkıda dans edip oynamıştı.