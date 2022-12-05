'Kızılcık Şerbeti' adlı dizide başrol oynayan Evrim Alasya, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtlayan Alasya, rolüyle ilgili ''"Ben oyuncu olarak ters köşeleri seviyorum. Terk köşe alternatifi olan güzel bir hikâye 'Kızılcık Şerbeti'. Derdi olan güzel bir işin içindeyiz" ifadelerini kullandı. Popüler bir gençlik dönemi geçirdiğinden söz eden Alasya, "Okulun jimnastik takımındaydım. Sürekli gösterilere çıkıyordum. Mayoyla gösteri yapan kız olarak tanıyordu herkes. Bir popülerlik oluyordu, jimnastikçi kız olarak gösteriliyordum" dedi. Günlük hayatında makyaj yapmayan ünlü isimlerden biri olan Evrim Alasya, dizi setlerinde erkek oyunculara çok özendiğini söyleyerek, "Erkek oyuncular sette bizim hazırlanmamızı bekliyorlar. Süslenip dışarda gezmek bana zulüm. Ama erkek oyuncular 10 dakikada hazır. Bazen onların yerinde olmak istiyorum" şeklinde konuştu.