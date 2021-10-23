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23 Ekim 2021 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:23 Ekim 2021 Cumartesi 11:00:00

Evliliklerinde kriz yaşıyorlardı... Hakan Baş: Bensu ne derse o

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Oyuncu Bensu Soral'la 3 yıllık evlilerinde yaşadıkları kriz nedeniyle zor günlerden geçen Hakan Baş önceki akşam bir konserde objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde eşi Bensu Soral'la bir mekanda arkadaşlarıyla buluşup birlikte aynı araçla ayrılan çiftin barıştıkları iddia edilmişti. Hakan Baş habercilerin soruları karşısında, "Bensu ne derse o" dedi. Baş'ın açıklaması karşısında ikilinin ayrılıp ayrılmayacaklarına Soral'ın karar vereceği yorumları yapıldı.

Etiketler : hakan baş bensu soral magazin haberleri
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