"Bensu ne derse o"

Evliliklerinde kriz yaşıyorlardı... Hakan Baş: Bensu ne derse o

Geçtiğimiz günlerde eşi Bensu Soral'la bir mekanda arkadaşlarıyla buluşup birlikte aynı araçla ayrılan çiftin barıştıkları iddia edilmişti. Hakan Baş habercilerin soruları karşısında, "Bensu ne derse o" dedi. Baş'ın açıklaması karşısında ikilinin ayrılıp ayrılmayacaklarına Soral'ın karar vereceği yorumları yapıldı.