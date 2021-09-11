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11 Eylül 2021 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:11 Eylül 2021 Cumartesi 09:00:00

Evliliklerinde hassas süreçteler

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2018'de nikah masasına oturan Bensu Soral ile Hakan Baş çifti, evliliklerinde kriz yaşıyor. Evlerini ayırdıkları iddia edilen ikiliden Soral, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz" dedi.

Üç yıl önce görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ikili, boşanma aşamasında! Evlerini ayıran çiftten Hakan Baş geçtiğimiz günlerde Emirgan'da bir mekanda sosyal medya fenomeni Mina Ceran'la görüldü. Çıkan iddiaların ardından ikiliden ortak açıklama geldi. Soral ve Baş, "Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Etiketler : bensu soral hakan baş evlilik
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