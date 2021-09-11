Evliliklerinde hassas süreçteler

Üç yıl önce görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ikili, boşanma aşamasında! Evlerini ayıran çiftten Hakan Baş geçtiğimiz günlerde Emirgan'da bir mekanda sosyal medya fenomeni Mina Ceran'la görüldü. Çıkan iddiaların ardından ikiliden ortak açıklama geldi. Soral ve Baş, "Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

