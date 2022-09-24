Evlilikleri bir yıl sürdü

Şarkıcı Tuğba Özerk, geçtiğimiz yıl nikâh masasına oturduğu Gökmen Tanaçar'la evliliklerini bitirme kararı aldıklarını açıkladı. 2. Sayfa programına konuşan Özerk, "Anlaşamadık çok mutlu olsun. Boşanmak dünyanın sonu değil" dedi. 2021 yılında Bebek'teki evinde gerçekleşen düğün günü şarkıcı, "Evliliğin temellerinden biri de bu. Çocuk arzumuz var. Allah isteyen herkese nasip eder inşallah" demişti.