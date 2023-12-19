Evlilik yolunda ilk adım
Ampüte Futbol Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli, matematik öğretmeni sevgilisi Rümeysa Çakmak ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
Ampüte Futbol Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli, evlilik yolunda ilk adımı attı. Barış Telli, uzun bir süredir birlikte olduğu matematik öğretmeni sevgilisi Rümeysa Çakmak'la aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Telli'yi bu özel gününde dostları yalnız bırakmadı. Çift, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sundu.
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