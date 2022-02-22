Evlilik teklifi yolda geldi

25 Şubat'ta Emir Ersoy ile nikâh masasına oturmaya hazırlanan Gökçe Bahadır, "Yolda yürürken bir anda evlilik teklifi aldım. İlk anda kabul etmedim, kendimi naza çektim" dedi.

Netflix'te yayınlanan 'Kulüp' dizisindeki 'Matilda' rolüyle beğeni toplayan Gökçe Bahadır, düğün telaşına girdi. 25 Şubat'ta Emir Ersoy'la evlenecek olan oyuncu, Pazar Sürprizi programında düğünün detaylarını açıkladı. Müzisyenin kendisine yaptığı evlenme teklifini ilk kez anlatan Bahadır, "Çok özel bir organizasyon olmadı. Sokakta yürürken bir anda durdu ve 'Benimle evlenir misin?' dedi. İlk anda kabul etmedim, naza çektim" dedi. Düğünlerini Çeşme'de yapacaklarını belirten Bahadır, "Sade bir tören olacak. Belki yaza doğru daha büyük bir kutlama yaparız. Herkes yaz düğünü ister, biz kış ortasında yaz düğünü gibi olsun istedik" dedi.