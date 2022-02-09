Evlilik teklifi hazırlığı

Oğuzhan Koç geçtiğimiz günlerde yeniden barıştığı sevgilisi Demet Özdemir'e evlilik teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olan çiftten Koç, oyuncuya 14 Şubat Sevgililer Günü için özel ve unutamayacağı bir parti düzenliyor. Hummalı bir çalışmaya giren Koç'un birçok oyuncu arkadaşını da davet ettiği gecede Özdemir'e evlilik teklifinde bulunacağı iddia edildi.