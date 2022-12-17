Evlilik teklifi bu hafta geliyor

Oyuncu Bestemsu Özdemir, erkek arkadaşı Serkan Mehmet Durdu ile birlikte Ataköy'de bir mekândan çıkarken görüntülendi. Yaklaşık 7 aydır Durdu ile beraber olan Özdemir, geçtiğimiz günlerde "Evlilik teklifi bekliyorum" demişti. Durdu, Özdemir'in bu açıklamasıyla ilgili "Yakında gelecek. Çok güzel bir teklif planlıyorum" ifadelerini kullandı. Çift nikâh şahitlerinin de Haluk Levent'in olacağını söyledi.