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12 Mayıs 2022 Perşembe 09:32:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 14:23:00

Evlilik teklifi beklentisi

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Oyuncu İrem Helvacıoğlu evliliğe yeşil ışıl yaktı. Oyuncu bir süredir birlikte olduğu Yolaç Özcan ile birlikte önümüzdeki yaz aylarında nikah masasına oturacağı iddia edildi.

Oyuncu İrem Helvacıoğlu evliliğe yeşil ışıl yaktı. Oyuncu bir süredir birlikte olduğu Yolaç Özcan ile birlikte önümüzdeki yaz aylarında nikah masasına oturacağı iddia edildi. Helvacıoğlu, "Teklif gelmedi. Evlilik için konuşuyoruz. İki tarafta çok yoğun birbirimizi görmeye vaktimiz yok" diyerek sevgilisinden teklif gelmediğini belirtti. Evlilikle ilgili düşüncesini paylaşan oyuncu, "Evlilikle ilgili masalsı şeyler düşünmüyorum. Hayat müşterek, belirli şeyleri beraber bir şekilde halletmemiz gerekiyor" dedi.

Etiketler : Evlilik teklifi beklentisi İrem Helvacıoğlu Yolaç Özcan
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