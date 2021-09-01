Evlilik sınavı

'The Split' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelcek olan 'Evlilik Hakkında Her Şey' projesi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu ve Fırat Altunmeşe'nin yer aldığı yapım sete çıktı. Kamera karşısına geçen oyuncular oldukça keyifliydi. Dizide aile, aşk ve sadakat kavramlarını ön plana çıkarırken boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyen hikayesi anlatılıyor.