  • BIST
    1560.34
  • Dolar
    6,9862
  • Euro
    8,4705
  • Altın
    400,0160
İstanbul
-0 / 6
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TÜBİTAK Başkanı Mandal bu sözlerle duyurdu: En zoru üretildi
40 yıldır birlikte kürek çekiyorlar
Yeni şarkılar yolda
Evlilik şartını yerine getirecek
Doğru projeyi bekliyor
İşitme kaybı her yaşta olabilir
"Esnafa şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık"
2021 yılı "Ahi Evran Yılı" olacak
Kendi evimi kendim sattım
Baş ağrısına ense sertliği eşlik ediyorsa dikkat
ABD Başkanı Biden'dan Çin ve Rusya'ya gözdağı
Hakkari'de sokaklar 'Şehitler ölmez' sözleriyle inledi
Gara sonrası Kandil'de büyük panik!
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Muhammed Emin Saraç Hoca vefat etti
AB ve NATO'dan ABD'ye, Rusya ve Çin'e karşı birliktelik çağrısı
56 saatlik kısıtlama ile sokaklar sessize büründü
KKTC'de 22 Şubat itibariyle 'kademeli açılma' süreci başlıyor
G7 ülkeleri, Kovid-19'la mücadelede iş birliklerini yoğunlaştıracak
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor
Türkiye ve Azerbaycan arasında helal akreditasyon alanında iş birliği anlaşması imzalandı
Teröristlerin attığı roketler Hakkari'deki bir köye düştü
Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize yaklaşık 362 milyon liralık destek ödemelerine başlıyoruz
20 Şubat 2021 Cumartesi 12:01:00 - Güncelleme:20 Şubat 2021 Cumartesi 12:08:00

Evlilik şartını yerine getirecek

ABONE OL

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, çıkacakları Uludağ tatili öncesi Etiler'de alışveriş turuna çıktı. Geçtiğimiz günlerde Yağcı, Nisa'ya evlilik teklifinde bulunmuştu.

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, çıkacakları Uludağ tatili öncesi Etiler'de alışveriş turuna çıktı. Geçtiğimiz günlerde Yağcı, Nisa'ya evlilik teklifinde bulunmuştu. Bölükbaşı da karşı tarafın dövmelerini sildirmesi karşısında teklifini kabul edeceğini söylemişti. Yağcı, Nisa'nın isteği karşısında dövmelerini sildirme kararı aldı. Nisa'nın çok kıskanç olduğunu belirten Yağcı, "Kıskanılmak güzel bir şey" dedi.

Etiketler : barış murat yağcı nisa bölükbaşı etiler evlilik
Berlin Film Festivali'ne davetli

Berlin Film Festivali'ne davetli
Pandemide online destek

Pandemide online destek
Kalbinin sahibi Youtuber

Kalbinin sahibi Youtuber
Sinirlendiren ‘at hırsızı' yorumu

Sinirlendiren ‘at hırsızı' yorumu
Fanlar Ebru'yu çıldırttı

Fanlar Ebru'yu çıldırttı
Şarkı imzasında dostluk var

Şarkı imzasında dostluk var
Online festival

Online festival
Pankartlı evlilik teklifi

Pankartlı evlilik teklifi
Kızıyla düet için şarkı yazıyor

Kızıyla düet için şarkı yazıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER