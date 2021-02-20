Evlilik şartını yerine getirecek

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, çıkacakları Uludağ tatili öncesi Etiler'de alışveriş turuna çıktı. Geçtiğimiz günlerde Yağcı, Nisa'ya evlilik teklifinde bulunmuştu. Bölükbaşı da karşı tarafın dövmelerini sildirmesi karşısında teklifini kabul edeceğini söylemişti. Yağcı, Nisa'nın isteği karşısında dövmelerini sildirme kararı aldı. Nisa'nın çok kıskanç olduğunu belirten Yağcı, "Kıskanılmak güzel bir şey" dedi.

