Evlilik kısmet işi Estetikten korkmuyorum!

Özge Ulusoy, 'Aslı Tarcan Vadi Estetik Center' açılış ve yeni yıl partisi ne katıldı. Radisson Blue Otel'de gerçekleşen davette Ulusoy, estetikten korkmadığını açıkladı. Sürekli estetik haberleriyle gündemde olan manken, "Estetik yaptırmaktan korkmuyorum. Aynaya bakınca kendinizi güzel hissetmeyip mutlu olamayacağınız herşeyi yaptırın, imkanınızca mutlu olun" dedi. 2022'ye İstanbul'da evde erkek arkadaşı Faruk Çolakoğlu ile gireceğini söyleyen Ulusoy, "Birliktr evde hindi yiyeceğiz, film izleyeceğiz. Gerçekten öyle çok kalabalıklara karışmak istemiyoruz" dedi. Manken evlilik sorularına ise 'Kısmet bu işler, hayırlısı' diyerek geçiştirdi.

