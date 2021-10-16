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16 Ekim 2021 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:16 Ekim 2021 Cumartesi 14:30:00

Evlilik Hakkında Her Şey'in yıldızı Gökçe Bahadır'dan Emir Ersoy'a doğum günü partisi

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'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisiyle yeniden setlere dönen oyuncu Gökçe Bahadır bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Emir Ersoy'a doğum günü sürprizi yaptı.

Oyuncu Gökçe Bahadır 44 yaşına giren Emir Ersoy, için 30 kişilik bir parti düzenledi. Keyifli geçen eğlence sonrası çift, mekândan el ele ayrıldı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Bahadır, "Her şey yolunda çok mutluyuz. Birbirimizi tanıyoruz. Şuan her şey çok güzel gidiyor" derken Emir Ersoy ise, "Gökçe harika bir insan, on parmağında on marifet var. Oyunculuğu harika, çok güzel şarkı söylüyor. Dediği gibi çok mutluyuz" diyerek sevgilisine övgüler yağdırdı.

Etiketler : evlilik hakkında her şey gökçe bahadır emir ersoy magazin haberleri
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