Oyuncu Gökçe Bahadır 44 yaşına giren Emir Ersoy, için 30 kişilik bir parti düzenledi. Keyifli geçen eğlence sonrası çift, mekândan el ele ayrıldı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Bahadır, "Her şey yolunda çok mutluyuz. Birbirimizi tanıyoruz. Şuan her şey çok güzel gidiyor" derken Emir Ersoy ise, "Gökçe harika bir insan, on parmağında on marifet var. Oyunculuğu harika, çok güzel şarkı söylüyor. Dediği gibi çok mutluyuz" diyerek sevgilisine övgüler yağdırdı.