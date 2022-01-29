Ünlü oyuncudan ilginç itiraf

29 Ocak 2022 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:29 Ocak 2022 Cumartesi 16:00:00
Evlilik Hakkında Her Şey'in Yıldırım'ı Yiğit Kirazcı'dan ilginç itiraf: Yanlış mesajlar atıyorum
'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde rol alan oyuncu Yiğit Kirazcı açıklamalarda bulundu.
Oyuncu Yiğit Kirazcı, bir Youtube kanalında yanlış kişilere mesaj atma konusunda birçok sıkıntı yaşadığını itiraf etti. Kirazcı, "Hayatım yanlış mesaj atmakla geçiyor. Grupları karıştırıp saçma sapan işlerin başıma gelmesi çok var" dedi.