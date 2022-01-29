Ünlü oyuncudan ilginç itiraf

Oyuncu Yiğit Kirazcı, bir Youtube kanalında yanlış kişilere mesaj atma konusunda birçok sıkıntı yaşadığını itiraf etti. Kirazcı, "Hayatım yanlış mesaj atmakla geçiyor. Grupları karıştırıp saçma sapan işlerin başıma gelmesi çok var" dedi.