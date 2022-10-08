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08 Ekim 2022 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 15:00:00

Evlilik güzel evimle ilgileniyorum

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Müzisyen Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan oyuncu Demet Özdemir, evliliği hakkında konuştu.

Müzisyen Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan oyuncu Demet Özdemir, evliliği hakkında konuştu. Dijitalde yayınlanan 'Dünyayla Benim Aramda' dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, dinlendiğini söyledi. Tadilatta olan Levent'teki evleriyle ilgilendiğini söyleyen Özdemir, "Şimdi dinlenme aşamasındayım, Güzel gidiyor evlilik. Şu anda çalışmıyorum, evle ilgileniyorum. Bu cümleyi benden çok nadir duyarsınız, 10 yıl sonra ilk defa bunu söylüyorum. Ben de çok şaşkınım, hâlâ ikna olamıyorum" dedi.

Etiketler : Evlilik güzel Oğuzhan Koç Demet Özdemir
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