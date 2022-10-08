Evlilik güzel evimle ilgileniyorum

Müzisyen Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan oyuncu Demet Özdemir, evliliği hakkında konuştu. Dijitalde yayınlanan 'Dünyayla Benim Aramda' dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, dinlendiğini söyledi. Tadilatta olan Levent'teki evleriyle ilgilendiğini söyleyen Özdemir, "Şimdi dinlenme aşamasındayım, Güzel gidiyor evlilik. Şu anda çalışmıyorum, evle ilgileniyorum. Bu cümleyi benden çok nadir duyarsınız, 10 yıl sonra ilk defa bunu söylüyorum. Ben de çok şaşkınım, hâlâ ikna olamıyorum" dedi.