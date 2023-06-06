Evlilik deliliktir

Müzisyen Serdar Ortaç, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında ikinci kez sevenleriyle bir araya geldi. Ortaç, reprtuvarı, sahne şovları ve enerjisiyle dikkat çekti. Konser sırasında hayranlarıyla sohbet etmeyi ihmal etmeyen popçu, "Evlilik akıl hastası işi, deliliktir" sözlerinin ardından 'İki Deli' şarkısını tüm evli dinleyicilerine ithafen söyledi. Ortaç, 15 Haziran'da üçünü kez sahneye çıkacak.