Sahra Işık, 2019'da dünyaevine girdiği ve geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldığı eşi İdris Aybirdi ile yuvasını kurtarmak için evlilik terapistine başvurdu.

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, eşi İdris Aybirdi ile evliliğini kurtarmak için harekete geçti. Evlilik yıldönümü için çıktıkları yemekte eşine boşanmak istediğini söylemesiyle gündeme gelen Işık, terapistten çıkarken görüntülendi. Evliliğini kurtarmak için eşi İdris Aybirdi ile terapiste giden Işık'ın ağladığı görüldü. Çıkışta oldukça üzgün görünen Işık, ''Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Her şey bu terapilerden sonra şekillenecek" derken, Aybirdi ise, "Sorunu aşmaya çalışıyoruz. Terapistle görüştük" dedi. Işık, eşinin organize ettiği üçüncü evlilik yıldönümü yemeğinde, "Asıl sürprizi ben yapacağım" diyerek, boşanma dilekçesini eşinin önüne koymuştu. Romantik sözler bekleyen İdris Aybirdi, hayatının şokunu yaşamıştı.