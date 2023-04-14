Evliliğimizde sorun yok

Oyuncu Bülent Şakrak ile geçen ay boşanacakları yönünde haberler çıkan sunucu Ceyda Düvenci, aynı iddialar yeniden gündeme gelince açıklama yapmak zorunda kaldı. Düvenci, sosyal medya hesabından boşanma iddialarına son noktayı koydu. Düvenci: "Biz gayet mutlu bir çiftiz. Hiçbir sorun yok... Hani düşündüğünüz gibi durumlar söz konusu bile değil... Ağzıma bile almak istemediğim durumlar... Tabii ki evliliğin içinde anlaşamadığımız günler olur, anlaştıkça daha da güçlenirsiniz ama şöyle durum var. Bülent Selimiye'de 6 aydır dizi çekiyor. Çok yoğun bir projenin içinde olduğu için bizi göremiyorsunuz." 2015 yılında nikâh masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın Okan Ali adında 5 yaşında bir erkek evlatları var.

