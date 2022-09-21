Popçu Ece Seçkin, eşi Çağrı Terlemez ile birlikte objektiflere yansıdı. İkili, Aqua Florya'da mağazaları gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Habercilerle ayaküstü sohbet eden popçu, "Merve Özbey doğum yaptı. Ufak bir hediye aldık, şimdi ziyaretine gidiyoruz" dedi. Çağrı Terlemez ile mutlu bir evliliği olan Seçkin, "2 gün önce birinci yılımızı doldurduk. Her şey yolunda, evliliğimiz güzel gidiyor" diye konuştu.