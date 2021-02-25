Evliliğimiz çocukla boyut değiştirdi

Uyanış Büyük Selçuklu'da rol alan Hatice Şendil, anneliğin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Burak Sağyaşar ile evli olan oyuncu, "Çocuk dünyanın en güzel şeyi. Biz evliliğimizi Can ile birlikte başka bir boyutta yaşıyoruz. Çocuk düşünmeyen çiftler için de mutluluk her zaman baki. İsteyen herkese Allah nasip etsin'' dedi.





